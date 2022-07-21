В Торговой палате РФ назвали торговые сети "последним оплотом" для сдерживания цен

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Председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заявил, что торговые сети удерживают цены на прежнем уровне благодаря обороту. По его словам, низкая стоимость товаров напрямую зависит от этого.

Борисов также сообщил, что только торговые сети являются "последним оплотом" для сдерживания стоимости продукции. Им удается поддерживать оборот благодаря минимальной или нулевой наценке на товары первой необходимости. Прибыль торговые сети получают за счет повышения цен на другие позиции.

"Для торговых сетей любое изменение в сторону повышения – это серьезная проблема. Потому что у них сразу уменьшается оборот. В этом смысле крупные федеральные торговые сети – это последний оплот сдерживания цен на рынке в целом", – сказал эксперт.

Ранее россиянам назвали стоимость школьного набора для первоклассника в 2022 году. Общий чек при покупке товаров для школьника (без затрат на повседневную одежду и принадлежности) в период с июня по июль составил 13 300 рублей. Сумма увеличилась на 15%, сообщили в компании "Чек Индекс".

