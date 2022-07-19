С 1 августа на топливном рынке изменятся пошлины

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Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа понизится на 2,2 доллара, составив 53 доллара за тонну, сообщает Life.ru.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла сократится до 15,9 доллара, на темные – до 53 долларов. Для товарного бензина она уменьшится до 15,9 доллара, а для прямогонного – до 29,1.

Аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев рассказал, что вывозные пошлины на сырую нефть вычисляются ежемесячно по формуле, в которой используется средняя цена на нее за период мониторинга. Таким образом, перерасчет пошлины происходит технически.

По его мнению, никаких причин для ее снижения, кроме изменения цены за период мониторинга, нет. Получается, что это цены на нефть влияют на пошлины, а не наоборот.

В свою очередь, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов добавил, что основной причиной снижения пошлин может быть падение нефтяных котировок на мировом рынке.

Он рассказал, что цена на Urals снижалась даже до 75,5 доллара за баррель, а Минфин, зная, что средняя цена за месяц будет ниже предыдущего значения, понижает пошлины на опережение, снимая нагрузку с экспортных компаний.

"На стоимости нефти это не отразится. Если Brent продолжит дорожать, то средняя цена Urals за месяц останется выше 85 долларов. При уверенном росте котировок пошлины вернутся на прежние уровни", – сказал аналитик.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал снижение экспортных цен на нефть инструментом, который не помогает потребителям увидеть более низкую стоимость товаров, а влияет на прибыль нефтяных компаний.

По его словам, сокращая экспортные пошлины, государство дает возможность нефтедобытчикам и нефтепереработчикам получить более высокий доход.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров рассказал, что чем выше вывозная пошлина, тем ниже маржинальность экспорта. Он добавил, что за счет повышения вывозной пошлины государство может увеличить предложение товара внутри страны, снизив цены на него на внутреннем рынке. Когда же государство снижает вывозные пошлины, появляется больше стимулов для экспорта, предложение внутри страны снижается и цены могут выравниваться с внешним рынком.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти. Это позволит нивелировать попытки западных стран урезать доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.

В СМИ утверждают, что получили документ, из которого следует, что ключевые российские министерства, нефтедобытчики и ЦБ рассчитывают в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.

