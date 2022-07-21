Зеленский утратил в России права на товарные знаки "Сваты" и "Квартал 95" – юрист

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Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки, заявил старший партнер адвокатского бюро "Башилов, Носков и партнеры" Борис Башилов.
По его словам, речь идет о таких товарных знаках, как "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика". Адвокат пояснил, что теперь подать заявку на данные товарные знаки может любой желающий.
"Единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками", – приводит слова Башилова РИА Новости.
Согласно базе Роспатента, в РФ вышеперечисленные товарные знаки были выданы на продукты практических всех видов, включая мясо, сладости, чай, кофе и даже спиртовые эссенции. Также данные товарные знаки были зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех развлекательных сферах и рекламных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что южноамериканская торговая организация Mercosur отказала Зеленскому в просьбе выступить на саммите, который компания в эти дни проводит в Парагвае.
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