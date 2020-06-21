Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

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Доля субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ будет увеличена. Решение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Нормативы субсидирования в 2020 году повысят вдвое – с 30% до 60% общей стоимости работ. Изменения вносятся в приложение к госпрограмме "Развитие энергетики". Оно определяет правила предоставления субсидий гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

Инициативу озвучивал вице-премьеру Юрию Борисову министр энергетики РФ Александр Новак. Предполагалось, что 30% расходов выделит "Газпром". Представитель Борисова отметил, что правительство поддержало идею министра.

Новак считает, что благодаря переходу на использование газомоторного топлива существенно снизятся расходы автомобилистов, которым не потребуется покупать бензин и дизель. Российский министр предлагает распространить меры поддержки на малый и средний бизнес и граждан, в том числе самозанятых. В результате владельцам транспортного средства останется заплатить лишь 10% стоимости авто на газ.

Госпрограмма "Развитие энергетики" предполагает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года. В стране развивается соответствующая инфраструктура: в течение пяти лет должны построить около 1,3 тысячи газовых заправок.