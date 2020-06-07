Реконструкция Люберецких очистных сооружений может завершиться раньше срока

14:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений может завершиться раньше запланированного срока – в 2022 году, заявил Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".
"Я думаю, что в России это будут самые лучшие очистные сооружения. Работа огромная, масштабно развернутая. Планировали в 2023 году закончить, но, может быть, пораньше на год закончим, в 2022 году", – объяснил он.
В ходе осмотра глава города напомнил, что системы уже модернизировались в предыдущие годы. Благодаря этому снизился объем неприятных запахов. Однако Собянин констатировал, что тем не менее это старые очистные сооружения советского периода.
Во время реконструкции планируется внедрить в систему несколько инновационный технических решений. Среди них – двухэтапное изъятие мусора и технология сгущения активного ила на центрифугах. Кроме того, на ЛОС установят аэротенки с функцией глубокого удаления азота и ультрафиолетовый обеззараживатель.
Для устранения неприятных запахов будет построен новый узел обработки грубо дисперсных примесей с обработкой и обеззараживанием отбросов, первичные отстойники модернизируют. Задержанные отбросы начнут хранить в закрытых пресс-компакторах, а дурно пахнущие газы переведут на газоочистные установки.
Собянин принял решение о комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений
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