Литва откажется от российских энергоресурсов

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Биржевой оператор Nord Pool приостанавливает торги российской электроэнергией от импортера – группы компаний "Интер РАО". Об этом сообщили в министерстве энергетики Литвы.

По словам гендиректора Litgrid Рокаса Масюлиса, потребности Литвы в электроэнергии будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта из Евросоюза.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, перешедших на оплату газа в рублях. Он добавил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти пока не рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с Литвой после отзыва посла республики в РФ.

По его словам, отзыв посла является шагом, который серьезно понижает уровень дипломатических отношений. Слуцкий отметил, что данное решение было принято литовскими властями "в истеричном и русофобском угаре".

