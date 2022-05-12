Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается – Слуцкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Российские власти пока не рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с Литвой после отзыва посла республики в РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, отзыв посла является шагом, который серьезно понижает уровень дипломатических отношений. Слуцкий отметил, что данное решение было принято литовскими властями "в истеричном и русофобском угаре".
"Уверен, что, как это и принято в дипломатической практике, наш ответ будет адекватным и своевременным. Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", – сказал депутат.
Правительство Литвы 12 мая приняло решение об отзыве посла в России Эйтвидаса Баярунаса и ликвидации генерального консульства республики в Санкт-Петербурге. Согласно постановлению, Баярунас прекратит исполнять обязанности посла с 1 июня, дипмиссия закроется 7 июня.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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