Производители молока в России попросили Starbucks изменить некоторые позиции в меню

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Сети кофеен Starbucks необходимо убрать из меню названия "миндальное молоко" и "соевое молоко". Об этом попросил национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"). Об этом сообщает "Коммерсант".
Инициатива обусловлена тем, что растительные заменители нельзя называть "молоком", поскольку это вводит потребителей в заблуждение и противоречит законодательству.
Гендиректор "Союзмолока" Артем Белов в соответствующем обращении отметил, что наименование заменителей молока противоречит техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
В данном документе под молоком подразумевается секреция молочных желез сельскохозяйственных животных без каких-либо добавлений. При этом растительные напитки являются другой продукцией.
"Растительные напитки – интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель", – отметил Белов.
В компании Danone также выступили против смешения данных понятий. В "Союзмолоке" намерены разрешить данный вопрос путем обсуждений.
При этом управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт заявил, что нарушений со стороны Starbucks нет. Кофейни, по его словам, не продают растительные напитки отдельно, а реализуют их в качестве добавки.
Мнение о том, что стороны не найдут компромисс, выразил исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев. По его мнению, в Starbucks могут начать писать слово "молоко" в кавычках.
Ранее диетологи назвали полезную и вкусную альтернативу утреннему кофе в виде различных видов чая. Врачи отметили, что кофе может отрицательно влиять на работу пищеварительной системы.
Москвичам рассказали, как выбрать ореховое молоко
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