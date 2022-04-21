Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 12:16 по московскому времени в ходе торгов курс евро замедлил падение на 0,9%, до 81,15 рубля. А к 12:10 по московскому времени он снижался до 80,96 рублей.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил ситуацию с курсами доллара и евро, отметив, что сейчас они фактически регулируются на уровне Центробанка России.

Эксперт выразил мнение, что доллар до сентябрьских торгов, назначенных ЦБ, будет держаться в интервале 78–83 рубля. Евро будет следовать той же тенденции к снижению, поскольку обе валюты придерживаются почти постоянного соотношения.

