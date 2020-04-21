В "Независимом топливном союзе" предупредили о возможном закрытии АЗС

Фото: depositphotos/blinow61

Председатель правления "Независимого топливного союза" Григорий Баженов рассказал о проблемах топливной отрасли и заявил, что некоторые автозаправки на фоне кризиса могут закрыться. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Сейчас нефтяная отрасль по всем фронтам находится в очень сложных, рискованных условиях. Когда объем продаж упал на 50 процентов – и это не предел – безусловно, даже хорошая относительно прошлых периодов маржинальность его не компенсирует... А сейчас все сыпется. Запас прочности не безграничен. Все заправки не закроются, но риск, что в отдельных местностях отдельные АЗС могут закрыться, существует", – заявил специалист.

По словам Баженова, сейчас в России значительно снизилось потребление бензина, на заправках продают уже на 30–70 процентов меньше топлива. Кроме того, сама по себе специфика внутреннего рынка повышает налоговую нагрузку на поставщиков, и те работают фактически в убыток. В этом смысле дополнительным бременем стал демпфирующий механизм.

Называя наиболее уязвимые к закрытию АЗС, председатель правления "Независимого топливного союза" назвал те заправки, которые обслуживают небольшие населенные пункты.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал Москве 24, что ситуация с падением цен на нефть в мире может не отразиться на ценах на бензин в России. Эксперт заявил, что стоимость топлива, скорее всего, зафиксируется.

