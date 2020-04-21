Эксперт назвал причины исторического краха цен на нефть

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Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что падение цен на нефть вызвано заполнением хранилищ. Об этом сообщает ИА "НСН".

"На цены, вопреки Адаму Смиту, влияют не только спрос и предложение, но и настроения, создаваемые информационным фоном. Из фундаментальных факторов вчера на американский рынок повлияли падение спроса из-за противоэпидемиологических мер во всем мире и заполнение хранилищ", – заявил специалист.

Он отметил, что к концу мая, судя по прогнозу Международного энергетического агентства, все нефтехранилища будут заполнены на 100 процентов. Как следствие, производители вынуждены распродавать топливо.

Фролов также объяснил специфическую особенность нефтепотребления в США. Он назвал снижение нефтяных цен следствием того, что американцы вынуждены продавать свою сланцевую нефть, то есть легкие и сверхлегкие сорта, в то время как для их НПЗ подходят только средние и тяжелые.

Отдельно специалист прокомментировал перспективы российской нефти марки Urals.

"Сейчас в конкретный момент с Urals может происходить все что угодно. Но в среднесрочной перспективе спрос вырастет. Хотя апрель и, может быть, май будут очень тяжелыми для отечественной нефтяной отрасли. Но такого падения, как в Штатах, мы не увидим, потому что наш нефтегазовый рынок принципиально отличается", – заявил Фролов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не драматизировать ситуацию с очередным снижением цен на нефть. Представитель Кремля заявил, что изменения цен являются "чисто торговым моментом".

