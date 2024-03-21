Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до рекордных 50%

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Центробанк Турции увеличил ключевую ставку на 500 базисных пунктов, с 45 до 50% годовых. Об этом сказано на сайте регулятора.

По информации турецкого ЦБ, динамика инфляции уже в феврале 2024 года оказалась выше ожиданий самого регулятора.

"Инфляция в сфере услуг, инфляционные ожидания, геополитические риски и рост цен на продукты питания поддерживают инфляционное давление", – сказано в заявлении Центробанка Турции.

В связи с такой тенденцией ЦБ заявил, что жесткая денежно-кредитная политика будет удерживаться до момента стабильного снижения инфляции. При ухудшении ситуации меры будут усилены, добавил регулятор. На сайте также сказано, что ключевая ставка не снижалась с июня прошлого года.

По данным Trading Economic, в последний раз такая высокая ставка была 22 года назад – в апреле 2002 года. Тогда она составляла 54%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил руководителем Центробанка страны бывшего зампреда регулятора Фатиха Карахана. Данное решение вступило в силу с момента публикации документа.

До этого уже экс-глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан направила Эрдогану письмо с просьбой освободить ее от должности из-за давления, оказываемого на нее и семью.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек тогда уточнял, что отставка Эркан связана лишь с ее личным причинами. Он указал на то, что экономическая программа Турции реализуется постоянно, а президент Эрдоган поддерживает решения министерства и других ведомств.

