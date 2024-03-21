Эксперт предсказал ослабление рубля из-за расчетов по фьючерсам

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Курс рубля на торгах 21 марта могут ожидать колебания в пределах 1–2 рублей за доллар. Такое мнение высказал директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой, пишет РБК.

Он уточнил, что национальная валюта может показать повышенную волатильность в этот день из-за "активности сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль".

Полевой напомнил, что 21 декабря в похожих условиях рубль упал с 90,9 до 92,75 за доллар всего за несколько часов. Он порекомендовал инвесторам быть готовыми к возможному всплеску волатильности и ослаблению рубля.

До этого экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.