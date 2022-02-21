Ефимов сообщил об увеличении поступлений НДС в федеральный бюджет более чем на 30%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В 2021 году столичные компании перечислили в федеральный бюджет почти 1,6 триллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость (НДС), что на 30,8% превышает показатель 2020 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Объем НДС, поступивший в 2021 году в федеральный бюджет от московских компаний, составил 27% от общероссийского", – добавил Ефимов.
Он отметил, что 531,4 миллиарда рублей налога поступили от предприятий торговой отрасли. Еще 322,5 миллиарда рублей – от компаний, работающих в области информации и связи. Предприятия строительной сферы перечислили 209,2 миллиарда рублей.
"В сумме эти три отрасли обеспечили более двух третей поступлений НДС в федеральный бюджет и показали уверенный рост налоговых платежей как относительно 2020 года, так и в сравнении с 2019 годом", – уточнил заммэра.
В целом прибавка отчислений НДС наблюдается в торговле, строительстве, сфере ИТ, операциях с недвижимостью, энергетике, культуре, спорте, организации досуга и развлечений.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в сравнении с 2019 годом поступления НДС от московских предприятий торговли увеличились более чем в 2,6 раза, превысив полтриллиона рублей.
"Отчисления НДС организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, за два года увеличились на 32,5%, строительных предприятий – на 28,6%, организаций информационной отрасли – на 24,3%, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга – на 59%", – подчеркнул Прутов.
Он добавил, что налог на добавленную стоимость остается первым по объему источником дохода, формируя при этом более трети федерального бюджета. В общей сложности с учетом всех налоговых платежей на долю Москвы приходится порядка 12%.
Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможное пополнение фонда поддержки патриотических видеоигр за счет налога на цифровые магазины Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store и другие. Предварительная концепция подразумевает сбор в размере 5% от оборота цифровых платформ на территории России, что позволит привлечь до 10 миллиардов рублей в год.
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