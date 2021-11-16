В Госдуме назвали три способа борьбы с инфляцией

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Решить вопрос роста инфляции в России можно тремя способами, отличающимися продолжительностью, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Парламентарий объяснил, что в краткосрочной перспективе обычно практикуют так называемые рекомендованные цены или ценовые соглашения с производителями, однако при долгом использовании эти меры могут привести к дефициту товаров, снижению их качества, а также переносу издержек в цены продуктов нерегулируемых категорий.

Второй метод заключается в применении различных субсидий. По словам Кравченко, он несет меньшие риски, и наряду с этим широко применяется в разных странах. Сюда же можно отнести снижение налоговой нагрузки на производителей за счет расширения перечня социально важных продуктов, облагаемых льготным НДС, а также дополнительную индексацию пенсий и других социальных выплат, направленных на снижение бедности населения.

В числе мер, применяемых в долгосрочной перспективе, депутат назвал государственную поддержку промышленности и предпринимательства и увеличение инвестиций в инфраструктуру городов, обладающих высоким научно-технологическим и человеческим потенциалом.

Ранее Банк России сообщил, что годовая инфляция в России в октябре достигла 8,13%. В комментарии регулятора говорится, что данная тенденция обусловлена преимущественно подорожанием плодоовощной продукции, а также продуктов питания животного происхождения.

