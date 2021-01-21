Эксперт рассказал, как эффективнее всего копить деньги

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов поделился советами, которые помогут накопить деньги. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам эксперта, способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели.
"Однако стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило – чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью. Чем она выше, тем ниже доходность", – сказал Ферапонтов.
Как заметил специалист, наиболее безопасным, но при этом и низкодоходным является способ накопления на банковских вкладах. Когда банк есть в системе страхования вкладов, государство может гарантировать возврат до 1,4 миллиона рублей. Мера предусмотрена на случай, когда у банка отзовут лицензию.
Ферапонтов объяснил, что банковские вклады являются способом накопления в долгосрочной перспективе.
"Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады, которые выигрывают за счет колебаний купленной валюты – в этом случае необходимо следить за курсом и факторами, влияющими на нее", – подчеркнул он.
Кроме того, можно выбрать альтернативный способ накопления, вложив деньги в золото или другие драгоценные металлы, отметил эксперт.
Помимо того, дополнительным способом накоплений могут выступать комплексные пакеты, которые представляют смесь накопительных, страховых, а также инвестиционных продуктов.
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