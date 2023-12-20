Правительство РФ одобрило реформу сделок с крупными пакетами акций

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Правительство России одобрило реформу сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и комиссии.

Речь идет о законопроекте Минэкономразвития о внесении изменений в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг". Многие поправки призваны защищать права миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях.

Из пояснительной записки следует, что принятие реформ повысит уровень защиты прав миноритарных акционеров при приобретении крупных пакетов акций и обеспечит баланс интересов участников процедуры.

В ЦБ также сообщили, что Банк РФ поддерживает необходимость реформирования порядка приобретения крупных пакетов акций и участвует в работе над законопроектом.

Ранее в Совфеде предложили разработать закон, который будет направлен на упрощение выкупа акций у акционеров из недружественных стран.

Предполагается, что он должен минимизировать требования с направлением обязательного предложения недружественным акционерам и позволить им быстро выйти из экономически значимых обществ.