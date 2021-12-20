Аналитики зафиксировали рост среднего размера автокредита в России

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Средний размер автокредита в ноябре 2021 года рекордно вырос на 2,4 %, до 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

При этом число новых автокредитов сократилось на 7,3%, до 69,15 тысячи единиц, а общий объем выдач за счет роста среднего размера задолженности – на 5,1%, до 82,6 миллиарда рублей.

По словам аналитиков, это связано с повышением ключевой ставки Центробанка РФ, а также с дефицитом автомобилей на рынке и длительных сроков ожидания их поставки. Данные причины также подтолкнули к увеличению полной стоимости автокредитов на 1,2%.

Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин считает, что в декабре продолжится рост процентных ставок, что может привести к снижению объемов розничного кредитования и его средних сумм с учетом регулярного давления.

Ранее ассоциация "Российские автомобильные дилеры" заявила о самом остром за многие годы дефиците машин в РФ. По мнению организации, нехватка автомобилей будет наблюдаться и в первом квартале следующего года.

