ФРС США повысила базовую ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 пункта – до 2,25-2,5 процента годовых.

При этом ФРС ухудшила прогнозы по росту экономики страны на 2019 год, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Прогноз по росту ВВП США был понижен до 2,3 процента, а по инфляции – до 1,9 процента. В то же время прогноз по безработице сохранили на уровне 3,5 процента.

Также из обновленных графиков ФРС следует, что регулятор намерен провести в 2019 году два повышения ставки.

Центробанк РФ ранее повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь этот показатель составляет 7,75% годовых.