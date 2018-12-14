ЦБ повысил прогноз роста реальной зарплаты

Фото: depositphotos/mizar_219842
Банк России ожидает роста реальной заработной платы в РФ на 7-8% по итогам 2018 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте Центробанка.
При этом темп прироста реальных денежных доходов населения окажется низким. Это обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами.
Сегодня Центральный банк повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75%. Рубль сразу отреагировал на решение ЦБ и укрепился на торгах Московской биржи.
От ключевой ставки зависит размер потребительских кредитов. Чем выше ключевая ставка, тем выше устанавливают банки кредитную ставку для граждан. Экономист Михаил Делягин в интервью порталу Москва 24 заявил, что таким образом ЦБ снижает инфляционные риски.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: