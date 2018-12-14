ЦБ повысил прогноз роста реальной зарплаты

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Банк России ожидает роста реальной заработной платы в РФ на 7-8% по итогам 2018 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте Центробанка.

При этом темп прироста реальных денежных доходов населения окажется низким. Это обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами.

Сегодня Центральный банк повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75%. Рубль сразу отреагировал на решение ЦБ и укрепился на торгах Московской биржи.

От ключевой ставки зависит размер потребительских кредитов. Чем выше ключевая ставка, тем выше устанавливают банки кредитную ставку для граждан. Экономист Михаил Делягин в интервью порталу Москва 24 заявил, что таким образом ЦБ снижает инфляционные риски.