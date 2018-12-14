Рубль резко укрепился после повышения ставки ЦБ

Курс рубля отреагировал ростом на решение ЦБ

Рубль отреагировал на решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 7,75%. В ходе торгов на Московской бирже российская валюта начала укрепляться к доллару и евро.

Согласно данным на 13:35 по московскому времени, доллар подешевел на семь копеек, составив 66,37 рубля. При этом курс американской валюты остается на 0,2% выше, чем на закрытии торгов 13 декабря.

Евро упал на 10,2 копейки. Теперь он стоит 74,95 рубля, что на 0,37% ниже уровня закрытия торгов четверга.

Решение, принятое финансовым регулятором, носит упреждающий характер. ЦБ пытается ограничить инфляционные риски, которые остаются на повышенном уровне. Банк России также не исключил повышения ключевой ставки в будущем. Регулятор планирует возобновить регулярные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила для Минфина с 15 января.

Уровень ключевой ставки важен тем, что с его помощью сдерживаются уровень инфляции и рост цен на потребительском рынке. Этот показатель частично определяет и другие ставки в экономике. Например, ставку по облигациям федерального займа (ОФЗ). От уровня ключевой ставки зависят также коммерческие кредиты компаниям, потребительское и ипотечное кредитование.

