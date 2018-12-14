Евро впервые опустился ниже 75 рублей с конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Европейская валюта подешевела на 0,34% – до 74,98 рубля за 1 евро. Как отмечают эксперты, в последний раз евро стоил меньше 75 рублей 23 ноября этого года.
По мнению экспертов, рубль продолжит расти на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку.
13 декабря официальный курс евро понизился сразу на 40,29 копейки и составил 75,2168 рубля. Доллар также немного подешевел. ЦБ установил его официальный курс на уровне 66,4225 рубля, что на 7,97 копейки меньше предыдущего значения.
Ранее сообщалось, что Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о запрете табло с курсами валют. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством в валютном секторе. Так депутаты хотят лишить рекламы нелегальные обменные пункты.
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