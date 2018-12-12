Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро на 13 декабря.
Согласно данным Банка России, официальный курс доллара составил 66,4225 рубля, что на 7,97 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро установлен на уровне 75,2168 рубля, снизившись на 40,29 копейки.
Накануне днем курс американской валюты к рублю на Московской бирже уменьшился на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные открытия торгов. Стоимость доллара составила 66,52 рубля. Между тем курс евро увеличился на шесть копеек и достиг отметки в 75,6 рубля.
Ранее стало известно, что табло с курсами валют попали под запрет. Госдума в третьем окончательном чтении приняла соответствующий законопроект. Новый закон рассчитан на борьбу с мошенничеством в валютном секторе. Депутаты хотят лишить рекламы нелегальные обменные пункты.
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