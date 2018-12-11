Доллар упал, евро поднялся на Мосбирже

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Курс американской валюты к рублю на Московской бирже уменьшился на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные открытия торгов.
Стоимость доллара составила 66,52 рубля. Между тем курс евро увеличился на шесть копеек и достиг отметки в 75,6 рубля.
Между тем индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 0,3%, составив 2403,25 пункта. А вот индекс РТС опустился на 0,2% и достиг отметки 1134,71 пункта.
В конце ноября Центробанк вышел на скупщиков валюты для операций на черном рынке. Регулятор разослал письмо в кредитные учреждения России. Он указал, что в последнее время увеличивается количество банков, вовлеченных в подозрительные валютно-обменные операции с наличными.
Оказалось, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они ее не продают, невзирая на курс рубля. Сумма таких покупок обычно не превышает 100 тысяч долларов за раз. Сделки осуществляются на ежедневной основе.
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