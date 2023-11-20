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20 ноября, 15:38

Экономика

Санкции против "Арктик СПГ – 2" могут лишить Россию до 4% мирового рынка

Фото: depositphotos/Aquir014b

Попытки США прекратить работу проекта "Арктик СПГ – 2" могут лишить Россию 4% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

В начале ноября Вашингтон ввел санкции против структур, которые могут быть связаны с проектом. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт уточнял, что итогом такого решения власти США видели уничтожение "Арктик СПГ – 2".

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил, что общий объем сжижения газа линиями проекта компании "Новатек" оценивается в 19,8 миллиона тонн в год. Из этого следует, что "Арктик СПГ – 2" рассчитывает примерно на 3–4% от всего объема мирового рынка СПГ.

По словам замглавы фонда, США вытеснили российский трубопроводный газ с большей части рынка Европы преступными методами. Он также отметил, что подобное осталось безнаказанным.

Пресс-секретарь президента РФ после заявления Пайетта призвал мировое сообщество обратить на него внимание. Он напомнил, как американский лидер Джо Байден заявил, что США уничтожат "Северный поток", "Северный поток – 2", после чего газопроводы взорвали.

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