Росстат определил сферы труда с наибольшим числом работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты Росстата выяснили, сколько работников приходится на каждую сферу деятельности в России. Об этом сообщает RT.

Больше всего работников в минувшем году было зафиксировано в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств (19,1% работников от общей численности занятых в стране). Далее следуют обрабатывающие производства (14,1%), строительство (8,9%), образование (7,6%), транспортировка и хранение (7,5%).

Наименьшее число работников занято в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (1%), в научных исследованиях (1,2%), добыче полезных ископаемых и деятельности в области культуры и спорта (по 1,6%), в финансовой и страховой деятельности (1,9%).

Ранее Роструд определил, что больше всего вакансий с высокой зарплатой представлено в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.