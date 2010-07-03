Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

09:14

Росстат определил сферы труда с наибольшим числом работников

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты Росстата выяснили, сколько работников приходится на каждую сферу деятельности в России. Об этом сообщает RT.

Больше всего работников в минувшем году было зафиксировано в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств (19,1% работников от общей численности занятых в стране). Далее следуют обрабатывающие производства (14,1%), строительство (8,9%), образование (7,6%), транспортировка и хранение (7,5%).

Наименьшее число работников занято в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (1%), в научных исследованиях (1,2%), добыче полезных ископаемых и деятельности в области культуры и спорта (по 1,6%), в финансовой и страховой деятельности (1,9%).

Ранее Роструд определил, что больше всего вакансий с высокой зарплатой представлено в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика