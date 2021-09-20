Россельхознадзор обнаружил вирусы в персиках и сливах из Сербии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Россельхознадзоре сообщили о наличии вирусов в персиках, нектаринах и сливах из Сербии, в этой связи в ведомстве выразили обеспокоенность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта – бурой монилиозной гнили – в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что нотификации были направлены управлению по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства республики Сербия. Россельхознадзор настоял в проведении расследования причин заражения продуктов и применении корректирующих мер по соблюдению международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции.
"Иностранная сторона пообещала в оперативном порядке направить все необходимые материалы, а также организовать более тщательный фитосанитарный контроль за фруктовой продукцией, экспортируемой из Сербии в Россию", – отмечается в сообщении.
Ранее в нектаринах и персиках из Грузии обнаружили возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). По информации Россельхознадзора, вирус в грузинских товарах нашли впервые.
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