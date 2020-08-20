Минфин России посчитал нецелесообразной отмену транспортного налога

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Министерство финансов Российской Федерации считает нецелесообразной отмену транспортного налога. Об этом заявили представители ведомства, передает ТАСС.

"Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов", – сообщили в Минфине России.

В пресс-службе также добавили, что этот налог считается одним из источников формирования дорожных фондов. Ко всему прочему, в Минфине рассказали, что транспортный налог демонстрирует высокий коэффициент собираемости.

"Так, в 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 миллиарда рублей поступления составили 175,1 миллиарда рублей", – уточнили в министерстве.

Ранее в Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года. Инициативу выдвинул член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев.