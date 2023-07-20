Эксперт заверил, что российской экономике не грозит полная изоляция

Фото: 123RF/valery_potapova

Экономика РФ не может быть полностью изолирована, считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Россия является необходимым звеном в торговых обменах, это в первую очередь связано с нашей сырьевой базой, без которой миру обойтись достаточно сложно – это вызовет рост мировых цен", – подчеркнул он.

Сафонов обратил внимание, что даже в сегодняшних условиях напряженных взаимоотношений американские инвестиционные компании хотят, чтобы "Норникель" продавал титан.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что экономика России оказалась более устойчивой к введенным санкциям, чем прогнозировалось.

Эксперты отметили улучшения в области торговли и устойчивые объемы экспорта нефти. Продажа нефти и газа привела РФ к рекордным показателям прибыли и смогла поддержать экономику страны годом ранее. В докладе также говорилось о том, что Россия смогла поставлять топливо странам, которые не вводили санкции, что было подтверждено независимо полученными и неофициальными данными.



Путин предупредил о рисках нового мирового кризиса