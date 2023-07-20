Путин продлил до 2025 года указ об экономических мерах в ответ на санкции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин продлил до 2025 года действия указа о специальных экономических мерах в ответ на западные санкции, следует из документа на портале правовых актов.

Изменения вносятся в закон "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". До этого документ действовал до 31 декабря 2023 года.

Предыдущая версия указа была подписана 8 марта 2022 года. Документ утверждал ограничения на вывоз из РФ и ввоз в нее отдельной продукции и сырья. В этот список не попадали товары, которые граждане перевозили для личного пользования. В перечне содержится ранее ввезенное в РФ технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, а также транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура.

Помимо прочего, документом ограничивается экспорт ряда лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности и зерновых культур.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что российская сторона противостоит серьезным угрозам, которые окажут влияние на развитие государства на десятилетия вперед.

Он отметил, что бюджет страны формируется в сложной обстановке, а главная задача состоит в создании безопасности РФ и обеспечении нужд СВО.

Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб