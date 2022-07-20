В НЛМК заявили о практической потере смысла в экспорте металлургической продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экспорт металлургической продукции из России стал практически бессмысленным из-за закрытия западных рынков, логистических сложностей, дорогого фрахта и профицита стали на азиатском направлении. Об этом заявил основной владелец "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин.

По его словам, на всю металлургическую отрасль России приходилось около 40% экспорта, часть из которого "накрылась".

"Таким образом, если раньше экспортные поставки были локомотивом волатильности или снижения цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, фактически экспорт стал почти бессмысленным", – приводит слова Лисина РИА Новости.

При этом он рассказал, что на внутреннем рынке просматривается снижение активности из-за попыток предприятий реализовать выпавший экспорт внутри страны.

Лисин допустил, что можно будет пристроить 50% из экспортного объема. Он сказал, что на внутреннем рынке цены с рентабельностью уйдут в минус, а для поддержания производства необходима рентабельность на уровне 15%.

"В противном случае мы просто не сможем поддерживать основные фонды", – пояснил Лисин.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Китай ведутся поставки газа сверх суточных контрактных объемов. В "Газпроме" отметили, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с китайской компанией CNPC.

