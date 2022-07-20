Промышленник предложил ввести налоговый вычет за инвестиции в экономику Донбасса

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава совета директоров группы луганских компаний "Маршал" Сергей Горохов выступил с инициативой ввести налоговый вычет для частных организаций за инвестиции в экономику Донбасса. Об этом сообщает RT.

Горохов уточнил, что на сегодняшний день главным является восстановление экономики республик. При этом потенциал, по словам промышленника, составляет 1,5–2 триллиона рублей в год, а это уровень самых крупных и успешных субъектов РФ.

"Это те средства, которые мы можем сами заработать и заплатить с них налоги в российский бюджет. Но для того, чтобы промышленность ДНР и ЛНР заработала в полную силу в ближайшие годы, необходим ряд стимулирующих мер", – отметил он.

Также Горохов подчеркнул важность восстановления промпредприятий за короткий срок. Он заявил, что основным механизмом должны стать инвестиции, в частности, крупного бизнеса из РФ.

"В связи с этим мы предлагаем Минпромторгу и ФНС рассмотреть возможность введения в России для частных компаний налогового вычета за инвестиции в восстановление предприятий Донбасса сроком на несколько лет. Это могло бы временно стать частью существующего механизма инвестиционных налоговых вычетов", – заключил промышленник.

По его словам, благодаря возмещению части инвестзатрат через налоговый вычет удалось бы заинтересовать инвесторов в предприятиях республик Донбасса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские города могут самостоятельно брать шефство над другими регионами, в том числе территориями Донбасса. Для этого, по его словам, не требуется никаких дополнительных документов, однако при необходимости они могут появиться.

"Единая Россия" между тем выступила с инициативой создания в Донбассе особой экономической зоны. В частности, в партии предложили рассмотреть возможность возврата определенной доли затрат на строительство там производственных объектов.