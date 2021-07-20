Торговые сети заявили о готовности отстранять от работы непривитых сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрудников столичных торговых сетей, которые не прошли вакцинацию, отстранят от работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей компаний.
"Мы ведем активную разъяснительную работу среди сотрудников, поощряем вакцинирующихся, организуем мобильные пункты вакцинации в магазинах, а также активно пользуемся инфраструктурой, созданной властями Москвы для массовой вакцинации населения", – рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов "Магнит" Антон Карпов.
По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети "Азбука вкуса" Андрея Чурсина, прививку от коронавируса у них сделали около 60% сотрудников. Тех, кто не прошел вакцинацию без уважительной причины, отстранят. Представитель компании заверил, что процент таких сотрудников не особо большой.
Директор московского дивизиона торговой сети "МясновЪ" Ольга Волкова заявила, что компания будет стремиться привить 100% сотрудников. От работы там пока никого не отстранили.
"У нас 60% уже привитых, а остальные у нас находятся либо в декрете, либо пока в отпусках. Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться, иначе будут отстранены от работы", – рассказала она.
Ранее Сергей Собянин заявил, что показатель вакцинации в сфере образования и здравоохранения близок к 70%.
Собянин подчеркнул, что за 6 месяцев вакцинацию от COVID-19 прошли лишь 1,7 миллиона москвичей. При этом за последний месяц привились еще 2 миллиона граждан.
В столице на сегодняшний день вакцинировано свыше 4 млн человек
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