Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бизнес может получить рассрочку для возврата долгов, возникших из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В документе указано, что обратиться за рассрочкой могут индивидуальные предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса. Сумма долга в этих случаях не должна превышать 15 миллионов рублей.
Законом устанавливаются сроки предоставления рассрочки. Оформить ее можно на 12 месяцев, причем не позднее 1 августа 2021 года.
Кроме того, за льготой могут обратиться пенсионеры. Однократная рассрочка возможна в случае образования задолженности по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей.
Предоставляется льгота без обращения в суд на срок до 24 месяцев. Оформить ее можно не позднее чем до 1 июля 2022 года.
В июне заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что арендаторы, будущие владельцы городской недвижимости и застройщики получили отсрочки по обязательным платежам более чем на 13,6 миллиарда рублей. На тот момент были обработаны заявки от 3 573 организаций города.
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