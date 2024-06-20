Кабмин РФ продлил эксперимент по внедрению таможенного мониторинга до 2025 года

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Кабмин РФ продлил проведение эксперимента по введению таможенного контроля до 1 ноября 2025 года, что поможет уменьшить количество проверок ФТС для добросовестных организаций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также правительство расширило круг компаний, которые смогут воспользоваться этим механизмом. При этом Мишустин напомнил членам кабмина о поручении Владимира Путина, связанного с увеличением внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами и развитием необходимой для этого инфраструктуры.

"Это комплексная задача. И одно из направлений – сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес, в том числе за счет использования современных инструментов контроля", – уточнил Мишустин.

Ранее Путин наделил российский кабмин новыми полномочиями, позволив ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные государства. Теперь российское правительство сможет снижать на срок до полугода экспортные пошлины и утверждать на срок до одного года тарифные квоты.

Речь идет о пониженных или нулевых ставках таможенных пошлин на вывоз в дружественные государства товаров в рамках определенного объема. Нововведение поможет российским компаниям, против которых были введены санкции, а также регионам, где изменение логистических цепочек привело к увеличению транспортных издержек.

