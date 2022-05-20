Ситуация на рынке труда РФ остается устойчивой – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация на российском рынке труда остается стабильной благодаря оперативным мерам правительства. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Мы видим, что производители быстро перестраивают производственно-логистические цепочки. Ситуация на рынке труда также остается устойчивой", – приводит его слова пресс-служба Минфина.

Руководитель ведомства отметил, что сжатие производства произошло в куда меньших объемах, чем предполагалось с учетом внешнего шока. При этом, по его словам, Россия по-прежнему остается страной, открытой к взаимодействию с иностранными предприятиями.

"Мы устойчиво интегрированы в глобальные производственные процессы, настроены и дальше работать с международными компаниями, создавая благоприятные условия для ведения и развития бизнеса", – добавил министр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан. Рост составил 4 тысячи человек, что является достаточно небольшим показателем. В Минэкономразвития между тем заявили, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года, с июля по сентябрь.

