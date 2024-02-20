Курс доллара на Мосбирже снизился до 92,1 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара по отношению к рублю снизился на 23,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Об этом говорят данные с открытия торгов Московской биржи.

В результате американская валюта опустилась в цене до 92,1 рубля. Евро, напротив, подорожал на 16 копеек, до 99,64 рубля.

Курс юаня к рублю вырос на 0,55 копеек, составив 12,786 рубля.

Ранее евро превысил 99 рублей впервые с 2 февраля. Курс периодически то поднимался выше 99 рублей, то опускался к 98 рублям 95 копейкам. В то же время американская валюта дорожала на 72 копейки, до 92,14 рубля, юань – на 13 копеек, до 12,71 рубля.

Экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей. Экономист отметил, что в марте на рубль будут влиять сразу несколько факторов. На валюте скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ключевая ставка Центробанка, действия спекулянтов и другие.

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