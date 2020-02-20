В Кремле прокомментировали увеличение числа уголовных дел против бизнеса

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России, сообщает ТАСС.
Данную информацию предоставил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В ответ на вопрос о причинах такой динамики Песков отметил важность этих сведений.
"Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать", – сказал Песков.
Он добавил, что для президента важным является ускорение экономического развития и активизация внутренних инвестиций. По словам Пескова, Путин считает, что все должно быть подчинено реализации этих задач.
Титов сообщил, что доля жалоб на незаконное уголовное преследование составила 44%. Ранее этот показатель стоял на отметке 30,5%.
Ранее стало известно, что в Москве запланировали тестирование около 100 пилотных бизнес-проектов в 2020 году.
Кроме того, в столичных вузах планируют ввести в образовательный процесс программы обучения бизнесу.