В Кремле прокомментировали увеличение числа уголовных дел против бизнеса

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России, сообщает ТАСС.

Данную информацию предоставил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В ответ на вопрос о причинах такой динамики Песков отметил важность этих сведений.

"Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать", – сказал Песков.

Он добавил, что для президента важным является ускорение экономического развития и активизация внутренних инвестиций. По словам Пескова, Путин считает, что все должно быть подчинено реализации этих задач.

Титов сообщил, что доля жалоб на незаконное уголовное преследование составила 44%. Ранее этот показатель стоял на отметке 30,5%.

Ранее стало известно, что в Москве запланировали тестирование около 100 пилотных бизнес-проектов в 2020 году.

Кроме того, в столичных вузах планируют ввести в образовательный процесс программы обучения бизнесу.