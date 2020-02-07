Эксперт оценил идею дать возможность подросткам официально становиться предпринимателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Независимый эксперт по налогообложению Николай Тютюрюков поддержал идею дать возможность подросткам в возрасте от 14 до 18 лет регистрироваться и работать в качестве самозанятых. Об этом эксперт завил в беседе с Москвой 24.

"Подростки сейчас очень активные. Они пробуют себя с точки зрения предпринимательства. Это надо приветствовать и не подрезать им крылья. Предпринимательская активность – основа развития страны", – сказал Тютюрюков.





Николай Тютюрюков независимый эксперт по налогообложению В ходе предпринимательской деятельности подростки могут сразу понять, каких знаний им не хватает и в чем надо совершенствоваться. Не как сейчас, когда после 10-11 классов в массе своей дети выбрали вуз, не имея представления, чем будут заниматься. А здесь они сразу смогут понять, это то, чем бы они хотели заниматься или этим заниматься не стоит.

Эксперт подчеркнул, что щадящее налогообложение предпринимательской деятельности вряд ли оттолкнут инициативных подростков. "Человек должен представлять и понимать, что он должен отвечать за проводимую деятельность перед обществом и государством. Так как он ведет предпринимательскую деятельность, то должен знать, что обязан платить налоги", – пояснил Тютюрюков.





Николай Тютюрюков независимый эксперт по налогообложению Налоги не отвернут подростков от занятия бизнесом, ведь сами ставки минимальные – 4–6 процентов. А вот ответственность перед обществом и государством должна быть. С 14 лет человек уже осознает себя как гражданин. Налоги за него рассчитывает государство, гарантируя таким образом, что никаких ошибок не будет.

Ранее сообщалось, что с идей разрешить подросткам регистрироваться и работать в качестве самозанятых с 14 лет выступили в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Такая инициатива вошла в пакет мер, предложенных для развития молодежного предпринимательства по поручению президента.

Чтобы осуществить идею, потребуется изменить закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима" и статью 26 Гражданского кодекса.

Условия для подростков-предпринимателей такие же, как и для взрослых: трудиться на себя, зарабатывать не больше 2,4 миллиона рублей в год, платить налоги – 4 процента при работе с физлицами и 6 – с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Также одна из идей связана с родительскими разрешениями на совершение подростками сделок. В АСИ считают, что отдельное согласие от взрослых членов семьи, которое заверено нотариально, стоит оформлять один раз, но при этом указать срок действия и максимально допустимую сумму сделки.

Предложили и упростить процедуру эмансипации. Дать возможность судам без согласия органов опеки и попечительства объявлять несовершеннолетних полностью дееспособными.

Кроме того, в Агентстве выступили с идеей не требовать от родителей согласия на обработку персональных данных подростка 14-18 лет.

По данным АСИ, почти 88 процентов учеников старших классов в России хотят заниматься предпринимательством, а 26 процентов ребят развивают свой проект.

"Отвечая на этот вызов, мы начали работу по снижению барьеров для молодежного бизнеса. Предложения по упрощению нормативно-правовой базы стали итогом обсуждения экспертов. Предстоит большая работа по внедрению изменений", – сказала корпоративный директор агентства Елена Мякотникова.

Отметим, что действующее законодательство уже разрешает несовершеннолетним регистрироваться в качестве предпринимателей. Чтобы получить статус ИП, нужно соблюсти одно из условий: получить разрешение от родителей, решение суда об эмансипации или приобрести полную дееспособность через вступление в брак.



Соболева Илона