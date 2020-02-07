Эксперт оценил идею дать возможность подросткам официально становиться предпринимателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Независимый эксперт по налогообложению Николай Тютюрюков поддержал идею дать возможность подросткам в возрасте от 14 до 18 лет регистрироваться и работать в качестве самозанятых. Об этом эксперт завил в беседе с Москвой 24.
"Подростки сейчас очень активные. Они пробуют себя с точки зрения предпринимательства. Это надо приветствовать и не подрезать им крылья. Предпринимательская активность – основа развития страны", – сказал Тютюрюков.
Эксперт подчеркнул, что щадящее налогообложение предпринимательской деятельности вряд ли оттолкнут инициативных подростков. "Человек должен представлять и понимать, что он должен отвечать за проводимую деятельность перед обществом и государством. Так как он ведет предпринимательскую деятельность, то должен знать, что обязан платить налоги", – пояснил Тютюрюков.
Ранее сообщалось, что с идей разрешить подросткам регистрироваться и работать в качестве самозанятых с 14 лет выступили в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Такая инициатива вошла в пакет мер, предложенных для развития молодежного предпринимательства по поручению президента.
Чтобы осуществить идею, потребуется изменить закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима" и статью 26 Гражданского кодекса.
Условия для подростков-предпринимателей такие же, как и для взрослых: трудиться на себя, зарабатывать не больше 2,4 миллиона рублей в год, платить налоги – 4 процента при работе с физлицами и 6 – с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.
Также одна из идей связана с родительскими разрешениями на совершение подростками сделок. В АСИ считают, что отдельное согласие от взрослых членов семьи, которое заверено нотариально, стоит оформлять один раз, но при этом указать срок действия и максимально допустимую сумму сделки.
Предложили и упростить процедуру эмансипации. Дать возможность судам без согласия органов опеки и попечительства объявлять несовершеннолетних полностью дееспособными.
Кроме того, в Агентстве выступили с идеей не требовать от родителей согласия на обработку персональных данных подростка 14-18 лет.
По данным АСИ, почти 88 процентов учеников старших классов в России хотят заниматься предпринимательством, а 26 процентов ребят развивают свой проект.
"Отвечая на этот вызов, мы начали работу по снижению барьеров для молодежного бизнеса. Предложения по упрощению нормативно-правовой базы стали итогом обсуждения экспертов. Предстоит большая работа по внедрению изменений", – сказала корпоративный директор агентства Елена Мякотникова.
Отметим, что действующее законодательство уже разрешает несовершеннолетним регистрироваться в качестве предпринимателей. Чтобы получить статус ИП, нужно соблюсти одно из условий: получить разрешение от родителей, решение суда об эмансипации или приобрести полную дееспособность через вступление в брак.
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