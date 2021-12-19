Эксперт назвал причину экономического благополучия США

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Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин объяснил, за счет чего США долго время остается экономически успешной страной. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству "Прайм".

По мнению специалиста, финансовые успехи страны строятся на высоких долгах граждан.

Шеин напомнил, что долг США составляет 28 триллионов долларов. При этом доходы американцев растут гораздо медленнее, чем долги.

Равновесие в данном вопросе удается достигать благодаря умению Соединенных Штатов обслуживать свои долги, выразил мнение эксперт.

В частности, страна выпускает облигации US Treasuries, в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Кроме того, низкие процентные ставки позволяют властям неограниченно печатать доллары.

Огромный государственный долг США – один из главных аргументов критиков американской экономики. Эксперты оценивают задолженность государств не в абсолютных цифрах, а в привязке к ВВП.

Ранее сообщалось, что потенциальный дефолт, который может произойти в США, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил президент США Джо Байден. По его словам, дефолт может произойти, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга.