Средняя ипотечная ставка в РФ может превысить 10% к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%, сообщает газета "Известия". Такой прогноз дали эксперты рынка, отметив, что уже сейчас этот показатель находится выше допандемийного уровня.
Тенденция на увеличение ипотечной ставки наметилась после изменений, которые внес Сбербанк. За ним последовали другие банки, которые также стали повышать ставку.
В целом средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень, увеличившись до 8,87% на новостройки и до 9,26% – на вторичное жилье. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
До конца 2021 года этот показатель может достичь 10%, допустил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. По его мнению, подобная тенденция обусловлена подорожанием кредитов.
Похожего мнения придерживаются федеральной компании "Этажи" и компании "ВекторСтройФинанс". Очередное повышение ключевой ставки лишь спровоцирует дальнейший рост, полагают эксперты.
22 октября Банк России поднял ключевую ставку до 7,5%. А 16 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях. При этом возвращение к низким показателям стоит ожидать не раньше лета 2023 года.
"За увеличением размера ключевой ставки последует повышение ставок по кредитам в целом по рынку", – считает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
По его мнению, исходя из риторики главы ЦБ и текущего уровня инфляции, ключевую ставку могут поднять до 8,5%.
Вместе с тем средние ипотечные ставки уже вернулись к допандемийным значениям, заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Стоимость новостроек массового сегмента уже выросла на 29,6%.
"Основные показатели доступности ипотеки – размер первоначального взноса и ежемесячный платеж. С февраля 2020 года первоначальный взнос на новостройки вырос в среднем на 30%, ежемесячный платеж при сроке кредитования 20 лет – на 13%", – подчеркнула Решетникова.
Ранее в Центробанке сообщили, что средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума. На выплату кредита уходит 20 лет и 6 месяцев.
В России начала дорожать ипотека
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