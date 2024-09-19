Производство машин и оборудования в Москве выросло более чем на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сегодня в столичном машиностроительном комплексе работают более 260 заводов и свыше 11,7 тысячи специалистов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Только по итогам семи месяцев 2024 года московские компании сектора увеличили производство на 33,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Предприятия выпускают лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции и многое другое", – подчеркнул Ликсутов.

Кроме того, в Москве также увеличилось производство станков, машин и оборудования, которые используются для обработки металлов и других твердых материалов.



Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что московские машиностроительные предприятия активно осваивают зарубежные рынки сбыта, в том числе в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африке.

"Так, с января по июль 2024-го предприятия отгрузили товаров более чем на 134 миллиарда рублей, что на 40,2 процента превышает результаты аналогичного периода прошлого года", – рассказал Гарбузов.

Ранее сообщалось, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС вырос на 8%. Главным партнером столицы за первые шесть месяцев года стала Белоруссия, на нее приходится около трети от всех объемов экспорта.

Также заметен рост в сторону Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Киргизии и Пакистана.