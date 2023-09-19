Россиянам рассказали, как изменятся цены на огурцы и помидоры до конца года

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Цены на огурцы и помидоры могут вырасти в два с половиной раза до конца года, предупредил гендиректор "АБ-Центра" Алексей Плугов. Об этом сообщает News.ru.

Он объяснил, что огурцы и помидоры всегда дорожают в период с сентября по декабрь. Однако, по его мнению, в этом году это будет особенно заметно из-за ослабления национальной валюты.

"До конца года огурцы и помидоры способны подорожать в два с половиной раза. В прошлом году доллар стоил 75 рублей, а в этом – 95 рублей. При этом в Россию завозится много импортной продукции, особенного много импортных помидоров", – отметил Плугов.

По его словам, все это сказывается на средних ценах.

Кроме того, он обратил внимание, что стоимость в любом случае будет увеличиваться на фоне уменьшения урожая к зиме.

Ранее экономист Михаил Беляев отметил, что стоимость хлеба выросла в России на фоне общей инфляции. Как отметил эксперт, цены поднялись на все товары. Их определяют компании, которые диктуют свои позиции на рынке, объяснил он.

До этого крупные производители чая и кофе сообщили о повышении на 6–9% отпускных цен для ретейлеров в России. Так, производитель чая "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso) предупредил об увеличении стоимости своей продукции.



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