Nestle повысит цены на детское питание из-за слабого рубля – СМИ

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В начале сентября Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%, сообщает "Коммерсант". Как отмечают эксперты, причиной стало падение рубля, а также снижение спроса из-за спада рождаемости.

В частности, с 4 сентября под повышение цен попадут заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") и растворимые напитки из какао.

В одной из крупных торговых сетей уже подтвердили получение письма с уведомлением о повышении цен. В нем подорожание объясняется снижением курса рубля с начала 2023 года более чем на 30%. На цены напитков из какао повлиял рост мировых цен на сырье и сахар.

Аналитики прогнозируют рост отпускных цен и у других производителей детского питания. Помимо Nestle, основными производителями заменителей грудного молока в России, являются Danone ("Тема", Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, "Нутриген", "Винни").

В таких условиях ретейлерам придется поддерживать спрос за счет увеличения доли промо, считают эксперты. Валютная нестабильность привела к росту цен на целый ряд продуктов – от мяса курицы, индейки до кофе и чая. Это усугубляет инфляционные риски, что уже стало всерьез беспокоить власти.

Накануне Владимир Путин сообщил, что с 1 сентября в России запустят пилотный проект по поддержке семей с детьми. Его цель – создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитываются детей, а также полным семьям с детьми.

По словам президента РФ, необходимо тщательно проработать все механизмы, чтобы эффективно и удобно действовать для граждан. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что данный проект продлится до конца 2024 года.

Она подчеркнула, что в РФ реализуются дополнительные меры для повышения рождаемости. По ее словам, в некоторые месяцы первого полугодия 2023 года было небольшое улучшение ситуации в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Однако в целом снижение рождаемости фиксируется на уровне 2,3%.

Немногим ранее в ходе заседания Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии.

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