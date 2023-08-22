Пилотный проект по поддержке семей с детьми запустят в РФ с сентября – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пилотный проект по поддержке семей с детьми запустят в Российской Федерации с сентября, заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"С 1 сентября будет запущен еще один пилотный проект. Его цель – создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитываются детей, а также полным семьям с детьми", – передает "Интерфакс" слова российского лидера.

По словам президенты РФ, необходимо тщательно проработать все механизмы, чтобы эффективно и удобно действовать для граждан.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что данный проект продлится до конца 2024 года.

"Мы запускаем пилот по достаточности и эффективности тех мер по поддержке рождаемости, по улучшению демографической ситуации, которые сегодня реализуются", – сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что в РФ реализуются дополнительные меры для повышения рождаемости. По ее словам, в некоторые месяцы первого полугодия 2023 года было небольшое улучшение ситуации в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Однако в целом снижение рождаемости фиксируется на уровне 2,3%.

Немногим ранее в ходе заседания Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии.

Путин отметил необходимость достижения перелома демографической ситуации в стране путем поддержки семей, будущих мам и традиционных ценностей. Он считает, что для решения проблемы силы должны объединить государство, общество и религиозные конфессии.

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