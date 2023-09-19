В ФТС назвали основную статью доходов бюджета РФ после экспорта энергоресурсов

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Экспорт продовольствия сегодня является одной из основных статей доходов российского бюджета после экспорта энергоносителей. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости.

"Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <...> У нас экспорт АПК хорошо растет", – сказал он на полях Восточного экономического форума.

Глава ФТС уточнил, что из агропромышленной продукции Россия в основном поставляет за рубеж зерно. К настоящему времени план по его поставкам почти перевыполнен. Также значительная доля приходится на масличные культуры.

Среди ключевых импортеров отечественного продовольствия он выделил Китай, Казахстан и страны Ближнего Востока, в том числе Египет. Экспорт продукции АПК за последний год в весовом выражении увеличился почти на 70%.

Ранее стало известно, что Россия за период в прошлом году вышла на второе место в мире по экспорту всех видов зерновых культур, поставив за рубеж рекордные 60 миллионов тонн продукции. В Минсельхозе РФ заявили, что это стало возможным благодаря развитию технологий и использованию научных достижений.



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