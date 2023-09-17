США закупили у РФ удобрения на рекордные 944 млн долларов

Фото: 123RF/fotokostic

В период с января по июль текущего года США нарастили импорт российских удобрений до 944 миллионов долларов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Отмечается, что предыдущий рекорд, связанный с импортом удобрений из РФ, был зафиксирован в 2022 году, за семь месяцев Соединенные Штаты закупили продукции на 900 миллионов долларов. Однако, в этом году США приходится тратить на импорт на 5% больше средств, чем годом ранее.

При этом в июле был зафиксирован резкий спад импорта российского удобрения, он снизился втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении. В июле США закупили российских удобрений на 54,4 миллиона долларов , что является минимумом с августа 2021 года.

Россия смогла занять второе место по объемам поставок удобрений в США в период с января по июль, первое место заняла Канада, которая поставила в Штаты удобрения на 2,8 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты за этот же период текущего года сократили общий импорт удобрений на 22%, до 6 миллиардов долларов соответственно, экспорт данной продукции снизился на 36%, до 3,4 миллиарда долларов.

Ранее Владимир Путин и лидеры семи африканских государств выступили за снятие препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволило бы возобновить черноморскую инициативу. Также лидеры стран Африки призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.



Евросоюз увеличил импорт российских удобрений вместо закупок газа