В Москве осенью вырос спрос на витамины более чем на 30%

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С 1 по 14 сентября число покупок витаминов в столице выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом в августе. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили Москве 24 специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали продажи витаминов в Москве с 1 по 14 сентября и сравнили с тем же периодом в августе. Выяснилось, что средний чек на них в начале осени составлял 511 рублей. Это на 11% выше, чем в августе. Вместе аналитики зафиксировали увеличившийся спрос на такую продукцию. В сентябре число покупок витаминов выросло на 31% в сравнении с августом.

В топ-3 наиболее популярных у покупателей товаров вошли витамин C и аскорбиновая кислота, поливитамины и универсальные витаминные комплексы, а также витаминные комплексы для женщин.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" С наступлением более холодного сентябрьского периода и стартом учебного, делового сезонов – в сентябре выше и спрос на витамины.

Ранее были названы продукты, которые помогут улучшить иммунитет в осенний период. В частности, рекомендуется обратить внимание на сезонные овощи и фрукты, поскольку в них присутствует много витаминов и клетчатки. Например, подойдут яблоки, сливы и груши. Кроме того, в рацион можно включить богатую витамином С облепиху, мед, чеснок и свежий корень имбиря.

