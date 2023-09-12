Диетолог назвала продукты, улучшающие иммунитет осенью

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Чтобы улучшить иммунитет в осенний период, необходимо добавить в рацион больше сезонных овощей и фруктов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога, нутрициолога Анну Ивашкевич.

Она уточнила, что в сезонных овощах и фруктах содержится много витаминов, клетчатки и пектина. Последний, по ее словам, хорошо отразится на состоянии желудочно-кишечного тракта. В качестве примера сезонных продуктов специалист привела яблоки, груши, сливы, а также дыни и арбузы.

"Для разнообразия следует добавить зелень. Также советую добавлять мед, если нет аллергии, тем самым заменяя вредные десерты на натуральный продукт. Он содержит фруктозу, глюкозу, витамины группы В и К", – отметила она.

Ивашкевич подчеркнула, что в облепихе есть много витамина С, цинка, которые помогают укрепить иммунную систему. К списку продуктов она также добавила чеснок, являющийся эффективным противовирусным средством. Кроме того, по ее словам, он еще и уменьшает уровень холестерина в крови, поэтому нужно съедать пару головок чеснока в день.

"Свежий корень имбиря можно заваривать и готовить из него чай, это отличное средство от простуды. Или же использовать его в качестве специи к мясу или рыбе", – заключила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление белковых продуктов, некоторых овощей и приправ позволит защитить организм от простудных заболеваний осенью. Специалист порекомендовала употреблять в пищу облепиху, тыкву, морковь, согревающие напитки, имбирь, травы, перец, хрен, горчицу и чеснок. Также она посоветовала соблюдать водный баланс.

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