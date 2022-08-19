В Афганистане рассказали, что Кабул может предложить Москве в обмен на нефтепродукты

Фото: depositphotos/carloscastilla

Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России может предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

Он подчеркнул, что нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, в связи с чем ситуация безопасна.

"И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", – сказал министр.

Он напомнил, что Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию, и сейчас Кабул может поставить сотни тонн такой продукции. Кроме того, по его словам, сейчас высоки цены на лекарственные травы, а Россия нуждается в таком сырье для медицины.

"Мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем", – заключил Азизи.

Ранее Азизи выразил заинтересованность в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру. По его словам, самым важным для Кабула был бы проект по нефти и газу.

14 августа делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Москву для переговоров с российскими коллегами. Стороны обсуждали поставки нефти, зерна и подсолнечного масла.